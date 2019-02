Esta foto de Cristiano Ronaldo y Georgina provoca cachondeo por este detalle

Las redes no duermen y no se les escapa detalle. Cristiano Ronaldo, ex futbolista del Real Madrid, y su pareja, la modelo Georgina Rodríguez, celebraron esta semana una romántica cena en un restaurante de Turín (Italia), donde el portugués juega para la Juventus, según huffingtonpost.

Rodríguez ha compartido en sus stories de Instagram, donde tiene más de 9 millones de seguidores, las imágenes de la velada, en la que aparecen ambos sonrientes mirando a cámara durante la cena.

Una de las imágenes es la que se puede ver bajo estas líneas, que ha llamado poderosamente la atención de las redes por un pequeño detalle que se observa a la derecha: la presencia de Edu Aguirre, colaborador de El Chiringuito de Jugones (Mega).

Algo que ha provocado mucho cachondeo en las redes sociales:

Con todos vosotros, la mejor foto de la historia. pic.twitter.com/r843NYrhjU — Antonio González (@mwepu_ilunga) 17 de febrero de 2019