La perra de Emiliano Sala acudió a su funeral para darle el último adiós

Pese al tópico, difícil es desmentir aquello de que el perro es el mejor amigo del hombre. La conmovedora historia de Nala, el labrador negro del fallecido futbolista argentino Emiliano Sala, es un buen ejemplo de ello, según rt.

Este sábado cientos de personas se reunieron en la provincia de Santa Fe (Argentina) para darle el último adiós al jugador. También estuvo ella, Nala, su querida perra, habitual compañera de Sala en las redes sociales. Lo estuvo esperando varias horas en la puerta del tanatorio. La imagen dio la vuelta al mundo.

Como no podía ser de otra forma, el emotivo gesto de Nala desencadenó una oleada de reacciones en las redes sociales, incluidos cientos de condolencias a la familia del fallecido y pedidos de no abandonar a la mascota. Romina, hermana de Sala, aseguró en una entrevista a The Sun que ella cuidará de Nala.

El deportista desapareció el pasado 21 de enero al estrellarse en el canal de la Mancha la avioneta en la que viajaba de Nantes a Cardiff. Tras más de dos semanas de búsqueda, la Policía del condado inglés de Dorset (Reino Unido) confirmó que el cuerpo encontrado hundido era el de Emiliano Sana. Los restos del fallecido fueron trasladados a su provincia natal para su posterior cremación.