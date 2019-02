Neymar confiesa que estuvo "llorando dos días en casa" tras su última lesión

El futbolista brasileño Neymar ha confesado que se pasó "dos días llorando en casa" después de lesionarse el pasado 23 de enero en el partido contra el Racing Club de Estrasburgo de Copa de Francia. El jugador se fracturó el quinto metatarsiano del pie derecho por segunda vez, según rt.

Se trata de la lesión del mismo hueso que se rompió en febrero de la temporada pasada y que puso en duda su participación en el Mundial de Rusia.

El PSG francés, club del brasileño, afirma que Neymar estará de baja al menos diez semanas y probablemente volverá a saltar a las canchas en abril en cuartos de final de la Liga de Campeones.

Antes de la lesión Neymar, que es el futbolista más caro del mundo, marcó con los parisinos 13 goles en La Ligue 1 y cinco tantos en la Liga de Campeones.

