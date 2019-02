Los números no engañan: La cruda realidad para Suárez ante Benzema en la Champions

Karim Benzema y Luis Suárez. Luis Suárez y Karim Benzema. Los ‘9' del Real Madrid y el Barcelona, respectivamente, van a estar siempre en el punto de mira. Más allá de Cristiano -este hasta este verano- y de Messi, el francés y el uruguayo han sido, son y serán las referencias goleadoras dos los dos equipos punteros en España e, independientemente de lo que ocurra, siempre estarán en el punto de mira, según recoge Víctor Avilés en defensacentral.

De hecho, las esperanzas de los madridistas y los azulgrana, en muchas ocasiones, dependen de lo que estos dos cracks hagan de cara a puerta. Los dos han sido muy criticadas. Primero le tocó el turno a Karim (que no era un ‘9', que no tiene gol, que es un "gato" como le dijo Mourinho) y ahí sigue, en su décima temporada en el Santiago Bernabéu y ahora a ‘Luisito'. El charrúa ha tenido siempre más gol que Benzema. Las evidencias no se pueden negar. Pero en Champions y fuera de casa, la luz se le ha apagado. Suma 16 partidos y 1.252 días sin marcar en Europa lejos del Camp Nou. Los datos están ahí y su comparación será siempre eterna.

Después de la ‘Orejona' ante la Juventus en Berlín en 2015, no hay ninguna duda de que el Barça, con Suárez a la cabeza, ha sufrido un desplome en la máxima competición continental. Desde la fase de grupos de la 2015-2016, el club azulgrana, con el uruguayo sobre el verde', ha sumado seis victorias, seis empates y cinco derrotas en 17 partidos fuera de casa. Pero Suárez solo ha sumado un gol, precisamente en el primer partido de esta lista (ante la Roma, fase de grupos 15-16).

Aquí os contamos todos los números del Barcelona con Suárez en las últimas tres Champions y la de esta temporada:

2018-2019. Tottenham (2-4), Inter (1-1), Lyon (0-0, octavos). Se perdió el duelo ante el PSV (1-2) de la fase de grupos. 2017-2018. Sporting (0-1), Olympiacos (0-0), Juventus (0-0), Chelsea (1-1, octavos) y Roma (3-0, cuartos). 2016-2017. Borussia Mönchengladbach (1-2), City (3-1), Celtic (0-2), PSG (4-0, octavos), Juventus (3-0, cuartos). 2015-2016. Roma (1-1, gol), Bate Borisov (0-2), Arsenal (0-2, octavos) y Atleti (2-0, cuartos). Se perdió el duelo ante el Bayer Leverkusen (1-1) de la fase de grupos.

En cambio, los números de Benzema son indiscutiblemente mejores. Es cierto que las tres Champions consecutivas le han ayudado a estar, pero el delantero francés ha rendido a un nivel altísimo, más aún en las grades citas. El Madrid, con el punta francés sobre el ‘verde', ha sumado 14 victorias, 3 empates y 3 derrotas en 20 partidos fuera de casa. y Benzema ha participado directamente con 6 goles. Además, los blancos ganaron las tres finales -la primera en la prórroga-, con el francés anotando en una ocasión -ante el Liverpool en Kiev-.

Aquí os contamos todos los números del Madrid con Benzema en las últimas tres Champions y la de esta temporada:

2018-2019. CSKA (1-0), Plzen (0-5, dos goles), Roma (0-2), Ajax (1-2, un gol en octavos). 2017-2018. Tottenham (3-1), APOEL (0-6, dos goles), PSG (1-2), Juventus (0-3), Bayern (1-2) y Liverpool (3-1, un gol en la final). Se perdió el duelo ante el Dortmund (1-3) de la fase de grupos. 2016-2017. Dortmund (2-2), Legia (3-3, un gol), Sporting (1-2, un gol), Nápoles (1-3), Bayern (1-2), Atleti (2-1, no marcó, pero dejó aquella jugada histórica ya por línea de fondo) y Juventus (1-4, en la final). 2015-2016. Malmo (0-2), Shakhtar (3-4), Roma (0-2), Wolfsburgo (3-0), City (0-0) y Atleti (1-1 en la final). Se perdió el duelo ante el PSG (0-0) de la fase de grupos.

Los números están ahí y son muy claros. Obviando a Cristiano y a Messi, Benzema se ha eregido como un jugador clave, fundamental en el Madrid de las tres últimas Champions. En cambio, Suárez se ha 'escondido' en exceso y el Barça lo ha pagado y lo sigue pagando. No lo dice Defensa Central, lo dicen todos estos números.