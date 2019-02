Óscar 'amenaza' con volver al Real Madrid

Se puede decir mas alto pero no más claro. Óscar Rodríguez le está dando razones al Real Madrid para recuperarle de cara a la próxima temporada. El canterano, que suma dos goles y cuatro asistencias en 22 partidos, ha dado un paso al frente esta temporada y se ha erigido como un futbolista clave en el esquema de Mauricio Pellegrino. Indiscutible. El Leganés tiene en él a un crack de La Fábrica, pero en una entrevista a Efe ha asegurado que lucha "por mejorar lo máximo posible y que "la idea es llegar" al Madrid. Además, ha pasado revista a toda la actualidad blanca, según defensacentral.

Zidane y Solari.

"Son entrenadores muy parecidos, los dos tienen las ideas muy claras. Son entrenadores que dejan muy libres a los jugadores y la verdad es que se nota en el campo", explica".

El Madrid de Solari.

"La verdad es que tiene las ideas muy claras, sabe llevar muy bien el equipo. Está muy bien con el Real Madrid". (¡Tremendo! Los 26 nuevos cochazos de la plantilla del Madrid)

Las opciones de volver al Madrid por su pasado con Solari en el Castilla. "Eso no se sabe. Le he tenido dos años, pero eso ya dependerá de cómo lo haga yo y cómo lo vea él. Intentaremos ver qué tal sale".

El Leganés y una hipotética vuelta al Madrid.

"Sigo mi día a día. Ahora mismo estoy en el Leganés y nunca se sabe. Lucho por mejorar lo máximo posible y llegar a lo más alto. La idea sería llegar al Real Madrid".

Guti, con el que ganó en el Juvenil A la Liga, la Copa del Rey y la Copa de Campeones. "Guti es un entrenador que me encanta. Yo le he tenido y me encantó cómo hacía todo, los consejos que nos daba y demás. Puede llegar al primer equipo del Real Madrid".

Reguilón.

"Reguilón es un gran jugador. La verdad es que lo está haciendo muy bien. Ahí ya depende del entrenador. Reguilón está haciendo un gran trabajo y lo está mereciendo".

Marcelo y Reguilón.

"Creo que los dos lo están haciendo muy bien pongan a quien pongan y depende del técnico, que decide poner a uno. Solo puede jugar uno de los dos. Irá cambiando y ponga al que ponga lo hará bien".

Las opciones del Madrid en la pelea por los títulos.

"El Real Madrid está al alto nivel, está claro que está para luchar por todo. Así va a hacer. Al principio parecía que al equipo le costaba arrancar, pero ahora le veo muy bien. Pueden conseguir todo".

Lunin.