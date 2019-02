Marcelo: “En este club se envejece muy mal, porque la exigencia es máxima y lo hecho antes no cuenta”

Ser jugador del Real Madrid sólo es apto para los mejores. Marcelo debe saber un lema no escrito del Real Madrid, mencionado por un hombre importante de la entidad: «En este club se envejece muy mal, porque la exigencia es máxima y lo hecho antes no cuenta». Es lo que el brasileño observa con crudeza. Renovó hasta 2022 hace dos años. Hoy no es titular y escucha silbidos, según recoge Tomás González-Martín en ABC.

Las cifras del caso: contrato hasta 2022. Renovó el 13 de septiembre de 2017 por cinco años, premio a su buen rendimiento

El análisis del caso Marcelo es crudo. Tiene cuatro meses para volver a ganarse el puesto y, si no lo consigue, el propio futbolista ha manifestado a la entidad la posibilidad de marcharse. Si no progresa, será el Real Madrid quien le expondrá que apostará absolutamente por Reguilón, sin concesiones. En esa hipótesis, lo mejor para el lateral sería irse. Es un ultimátum que durará 115 días.

Lopetegui y Solari le han dado muchos encuentros, pero no ha mejorado. Suma tres goles, tres asistencias y mucha debilidad defensiva. Reguilón ha disputado quince y ha aportado mayor seguridad, velocidad y eficacia ofensiva

La pregunta del millón es: ¿Qué le pasa a Marcelo? Es la única asignatura pendiente de Pintus y la respuesta ya no depende del preparador italiano, sino de la evolución del futbolista. Mientras una veintena de jugadores del Real Madrid han alcanzado la forma en enero, el brasileño no lo ha conseguido aún. Quiere y no puede. Solari le concede partidos para que la adquiera en competición, fórmula paralela al entrenamiento específico, pero el lateral no progresa y lo peor es que esas concesiones del técnico han costado puntos frente al Villarreal, la Real Sociedad y el Girona, cuyos entrenadores centraron su ataque en Marcelo. Y nadie olvida la chiquillada malabarista que cometió en la final de la Supercopa de Europa, que permitió el empate a dos goles de Diego Costa y la reacción del Atlético.



Solari no puede hacer más

Aquella Supercopa delató el problema de Marcelo, que se ha extendido hasta hoy. Un mes y medio antes, su selección, Brasil, había caído en el Mundial de Rusia, donde Marcelo se lesionó en la espalda. Sin el descanso necesario después de una temporada de gran desgaste, campeón de la Champions y viaje directo a la concentración del Mundial, el defensa se incorporó al Real Madrid para abordar esa final ante el Atlético. Y se notó que ni él ni otros compañeros estaban bien.



Tiene 30 años. En mayo cumple 31. Pesa 80 kilos y mide 1,74 metros

Cuando comenzó la Liga, no se encontraba listo para jugar y Lopetegui le sustituyó en Girona. Era la segunda jornada. Se sorprendió. Desde entonces ha sufrido un cúmulo de lesiones que le han impedido obtener un buen estado físico. Marcelo solo tiene 30 años y esa incapacidad para adquirir la puesta a punto hace pensar que su cuesta abajo ha comenzado antes de lo esperado, por culpa de esas dolencias musculares que han cortado su progresión constantemente. Tiene, además, una tendencia genética a engordar y debe cuidar mucho su alimentación y hacerla según el estudio que el Real Madrid hizo de su ADN. Mide 1,74 metros y pesa 80 kilos. Se ejercita en solitario, en los días de descanso general, para dar un salto adelante en sus prestaciones y hasta ahora no lo ha logrado. Sus malas actuaciones ante el Girona y la Real Sociedad cambiaron los aplausos de doce años en silbidos. La afición, y buena parte del club, exigía que Reguilón mantenga la titularidad fija.



Seis lesiones: Solari desveló que Marcelo ha sufrido seis lesiones musculares desde el Mundial de Rusia

El brasileño ha visto las luces de alarma y le duelen las críticas de la prensa. Solari no se la puede jugar mucho más por él, porque arriesga su propio futuro. El jugador se reunió con José Ángel Sánchez para analizar la crisis y expuso su malestar por los ataques mediáticos. Reconoció que si todo continúa así meditará un cambio en junio. El Real Madrid pensará lo mismo. No podrá esperar más. La Juventus y otros equipos están interesados.