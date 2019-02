El escándalo sexual que compromete a esta estrella del Manchester United

El caso ha indignado hasta a los fans del futbolista. Anthony Martial tiene 23 años y es una de las figuras del Manchester United, club que esta semana puso punto final al ciclo de José Mourinho como entrenador, y este miércoles quedó involucrado en un escándalo que pone en riesgo su relación sentimental, según infobae.

El delantero está en pareja con la modelo Melanie Da Cruz, con quien desde julio tiene un hijo y a quien conoció cuando estaba casado con su ex pareja, Samantha, con quien tiene un hijo de dos años, Peyton. Pero esta relación estaría pendiendo de un hilo.

Es que en junio de este año, cuando su pareja aún estaba embarazada, Martial conoció en un club nocturno de París a Malika Semichi, una joven de 20 años. "Sabía que (Martial) tenía una novia con un bebé en camino, pero intenté ignorarlo", comentó la modelo en diálogo con el sitio británico The Sun.

"Salí con amigos. Anthony estaba sentado en una mesa cercana a mí y no paraba de mirarme. Finalmente fui a hablar con él y me pidió que bailara. Dijo que estaba nervioso porque temía que alguien nos viera juntos. Antes de irse, pidió mi Snapchat y me dio el suyo. Me envió un mensaje allí al día siguiente, y casi todos los días durante las próximas dos semanas", relató.