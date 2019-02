Neymar al borde de las lágrimas al hablar de Messi

Una de las estrellas del Paris Saint-Germain (PSG), el brasileño Neymar Jr., no ha podido ocultar las lágrimas al recordar los agradables momentos que vivió en las filas del F.C. Barcelona junto a figuras como el argentino Lionel Messi, según rt.

En un adelanto de una entrevista concedida al programa 'Esporte Espetacular' de Globo Tv, que se emitirá el próximo 3 de marzo, la entrevistadora preguntó a Neymar sobre la posibilidad de volver a vestir de azulgrana si Messi se lo pidiera, a lo que el futbolista dijo que "es muy difícil", pese a que 'La Pulga' "fue una persona muy especial" para él en el Barcelona.

"En el momento que más necesite de un apoyo, el hombre del equipo, el mejor del mundo, llegó y me dio la mano (...) Me dijo que fuera feliz, que no fuera tímido, que no tuviera miedo ni de él ni de nadie en el club, 'estoy aquí para ayudarte'", recordó el delantero brasileño.