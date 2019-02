Cuando Anna Simón se metio con Messi en un ascensor y abrió la boca

Hay gente para todo y algunos muy por encima de la media (Así celebra la Miss Bumbum Suzy Cortez el 'hat-trick' de Messi).

Anna Simón compartió en el último programa de La Sexta ‘Zapeando' una divertida anécdota con el jugador del FC Barcelona y su mujer, Antonela Roccuzzo, en el aeropuerto de la Ciudad Condal.

Concretamente en un ascensor (Se viraliza este mensaje dedicado a Messi escrito por un jugador del Sevilla tras caer derrotado ante el Barcelona ).

"Yo estaba bostezando, pero ¿tú sabes de esos bostezos que se te desencajan la cara? Y se abrió la puerta", arrancó la humorista catalana a la vez que interpretaba el momento con divertidos gestos.

"Y, de repente, apareció Messi acompañado Antonela".

"Y entonces pensó que te lo ibas a comer", añadió el presentador Frank Blanco al relato.

Por otro lado, Ana Morgade también admitió que le había sucedido algo similar con Gerard Piqué.

"Una vez me pedisteis que hiciera un vídeo volviéndome loca. Empecé a grabarme y a chillar un montón, lo terminé, me giré y todo el vagón me estaba mirando. Estaba también Piqué".