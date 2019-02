Los mejores memes de la vergonzosa derrota del Real Madrid ante en Barcelona

Tras el 1-1 del partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey española en el estadio Camp Nou, el F.C. Barcelona ha derrotado como visitante a su eterno rival, el Real Madrid, con un 0-3, según rt.

Este marcador permite a los catalanes disputar la final del torneo, y ha dejado a los merengues un sabor amargo y una oportunidad menos de hacerse con un título en esta temporada.

