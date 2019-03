La UEFA suspende a Sergio Ramos por dos partidos

Este jueves, la UEFA ha suspendido por dos partidos al futbolista Sergio Ramos, defensa del Real Madrid, por "recibir una tarjeta amarilla a propósito" durante el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que su club jugó en el estadio del Ajax de Ámsterdam (Países Bajos) el pasado 13 de febrero, según rt.

Tras terminar el juego, ese deportista español reconoció ante la prensa que había forzado su amonestación en el minuto 88 de ese partido.

Posteriormente, Ramos explicó en su cuenta de Twitter que no buscó esa sanción, sino que su intención se limitó a forzar una falta.

"Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de la Liga de Campeones", aseguró.