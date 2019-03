El sucio escándalo de abuso sexual, maltrato y desigualdad que sacude el fútbol femenino en Colombia

Un caso muy feo. Fue en una Copa del Mundo, con la atención de millones de personas, que la selección de fútbol de Colombia maravilló con una victoria inolvidable que marcó un hito en el deporte del balón, según recoge JM Pinochet en BBC Deporte.

No fue en Brasil 2014, sino que ocurrió al año siguiente en Canadá, cuando con goles de Lady Andrade y María Catalina Usme venció 2-0 a Francia para convertirse en la primera selección de habla hispana en superar la fase de grupos de una cita mundialista.

En octavos de final cayó ante Estados Unidos, a la postre campeona, pero Colombia ya había escrito una página gloriosa para la historia de su fútbol.

Imágenes de celebraciones y alegría de una hazaña que contrasta con el presente del fútbol femenino en ese país, sacudido por denuncias de las propias jugadoras de acoso sexual, maltrato, discriminación y desigualdad.

El pasado mes de febrero las futbolistas Melissa Ortiz e Isabella Echeverri, dos referentes de la selección, publicaron una serie de videos en sus cuentas de redes sociales donde decían mostrar las precarias condiciones y negligencias que habían tenido que vivir en el equipo.

Sus palabras sirvieron de mecha para la bomba que terminó explotando días después, cuando fueron revelados supuestos casos de abuso sexual y maltrato en diferentes categorías de la selección nacional, incluyendo de menores de edad.

La Federación Colombiana de Fútbol, FCF, emitió un comunicado oficial este miércoles tras haber recibido fuertes críticas en su contra, en particular por el silencio que mantuvo durante días tras conocerse las denuncias y las polémicas declaraciones de uno de sus principales dirigentes

Esta actuación puso al organismo en el ojo del huracán como comenta el corresponsal de BBC Mundo en Bogotá, Boris Miranda.

El periodista indica que las nuevas informaciones que se han ido presentando en la última semana ya motivaron a que el Defensor del Pueblo decida intervenir y pedirle explicaciones a la FCF.

Días antes, la vicepresidencia del país también pidió al ente federativo "celeridad" y acciones pertinentes sobre los reclamos y denuncias hechos por las jugadoras del seleccionado.

Miranda añade que esta clase de acusaciones han puesto en entredicho la transparencia con la que se manejan los equipos nacionales de Colombia y la necesaria igualdad de oportunidades que todos los jugadores deberían tener a la hora de competir por un cupo en su selección.

En la encrucijada que se encuentra el fútbol femenino en Colombia surgen dos turbulentos caminos tras las revelaciones conocidas en las últimas semanas.

Según dio a conocer el artículo de La Liga Contra el Silencio, "dos integrantes de la selección Colombia sub-17, una de ellas menor de edad, presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por acoso sexual y laboral durante las concentraciones previas al Mundial de Uruguay, celebrado en noviembre de 2018".

Una fue la fisioterapeuta Carolina Rozo, la otra la jugadora Angie Lizeth Cano.

En las acusaciones quedaron señalados el entrenador, Didier Luna, y el preparador físico Sigifredo Alonso.

"Un día antes de acabar la concentración me decía comentarios como que estaba muy linda, estás preciosa y uno sabe con qué intención", recordó Rozo sobre los que le decía Luna en declaraciones a la radio colombiana W.

"Se acercó en el almuerzo y me dijo: 'Esta es la mujer que yo quiero para mí, no te descuides porque te voy a robar un beso'".

"Después vino a mi cuarto y me dijo, 'yo te estoy hablando en serio, quiero que seas mi amiga especial'. Me apuntó con su dedo al escudo de la federación y me dijo que podría darme lo que yo quisiera. Tras yo negarme comenzó a sabotearme mi trabajo, a gritarme, a sobrecargarme de trabajo", confesó.