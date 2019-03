Georgina Rodríguez le declara su amor a Cristiano Ronaldo con este pasaje de la Biblia

Contra viento y marea permanecen juntos. No hay duda de que desde que se cruzaron sus caminos, sus vidas cambiaron por completo. A Cristiano Ronaldo le dio la estabilidad y la familia que tanto quiere y, en el caso de Georgina Rodríguez, el cambio fue mucho más radical. No solo encontró en él al hombre de su vida, sino que pasó, de la noche a la mañana, de dependienta de una firma de lujo a comprar en esas mismas tiendas y convertirse en influencer y modelo, según ABC.

Quizá por eso siempre sea un buen momento para dedicarle unos bonitas palabras al jugador de fútbol y más, después de los problemas por los que está atravesando con la denuncia de abuso sexual de una mujer y sus problemas con Hacienda. Este jueves, Georgina Rodríguez ha decidido alegrarle el día a su pareja con una auténtica declaración de amor en las redes sociales.

«El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso. No se comporta con rudeza, no es egoísta , no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. No es orgulloso. No es grosero ni egoísta. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El amor nunca falla», escribe en Instagram utilizando un pasaje de de la Biblia, concretamente de la primera carta a los Corintios 13:4-8 que se suele leer en las bodas.