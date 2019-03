Así son las nuevas normativas del fútbol mundial que entrarán en vigor este año

Este sábado en Aberdeen (Escocia, Reino Unido), tuvo lugar la reunión general anual de la International Football Association Board (IFAB), en la cual representantes de las cuatro asociaciones de fútbol de Reino Unido y de la FIFA aprobaron una serie de modificaciones en los reglamentos del juego, según rt.

Las nuevas reglas entrarán en vigor a partir del próximo 1 de junio e incluyen situaciones relacionadas con la sustitución de jugadores, los tiros libres y acciones de gol dudosas, según un comunicado de prensa de la IFAB.

Una de las modificaciones más llamativas señala que cualquier gol anotado con la mano o el brazo será anulado, incluso si se trata de una acción accidental. De tal modo, también será invalidada una intención de gol de un jugador si este consiguió la posesión del balón con la mano o el brazo, sin importar si fue de manera fortuita o no.

Por otro lado, un jugador sustituido podrá abandonar el terreno de juego por el punto más cercano a la banda. De esta forma no será necesario que se dirija al centro del campo, donde le espera el compañero que le sustituirá; esta medida tiene como fin disminuir las pausas, que normalmente son aprovechadas por el equipo que va adelante en el marcador.

Otra de las novedades se refiere al comportamiento del rival en los tiros libres. Los jugadores que suelen ubicarse en la barrera, en un intento por sabotear a la defensa, deberán estar como mínimo a un metro de distancia de la barrera.

Luego de pruebas experimentales en algunos torneos y campeonatos, la Junta General de la IFAB también permitirá que la pelota sea robada por el rival dentro del área de penalti durante un saque de puerta y así no tendrá que esperar a que el balón salga de esa zona. Además, los árbitros podrán amonestar a jugadores o cuerpo técnico que estén en el banquillo, cambiando la forma verbal por tarjetas.

