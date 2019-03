El 'golazo' de Susanna Griso: la de A3 revela que el Barça intentó ficharla como jefa de Comunicación

Todo el día en el candelero (Atresmedia le encarga a Griso que hable bien del libro de Sánchez pero sus tertulianos dinamitan la jugada rebajándolo a categoría de panfleto)

La periodista Susanna Griso, que presenta cada mañana el programa «Espejo Público», en Antena 3, ha revelado esta semana en el espacio matinal que hace tiempo rechazó una oferta laboral cuanto menos jugosa (La escapada y juerga de Susanna Griso con una prima del Rey Felipe termina en escándalo).

En concreto, la comunicadora catalana ha relatado cómo el F.C. Barcelona intentó ficharla como directora de comunicación.

«A mí me han tentado para ser jefa de comunicación del Barcelona en el pasado. Ahí dudé... No, la verdad es que no dudé. Me gusta mucho lo que hago y no me lo planteo».