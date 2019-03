Así fue el patinazo que se llevó Amazon con el documental de Ramos

Le llueven las criticas al jugador del Real Madrid. Sergio Ramos, fue duramente criticado por grabar un documental mientras el Real Madrid quedaba fuera de la Champions League a manos del Ajax. Su liderazgo se vio reflejado después de que el jugador bajara en el descanso para arengar y hablar con sus compañeros de equipo, según defensacentral.

Según El Chiringuito, Amazon paró la grabación del documental de Sergio Ramos cuando el Ajax le marcó el segundo gol al Real Madrid. "Ramos, no le está faltando el respeto a nadie porque haya tenido cámaras en el palco", comentó Juanfe Sanz.

El tertuliano, afirma que "me consta que la grabación no llegó al final del partido, se cortó en el segundo gol del Ajax. No se grabó todo".

El capitán blanco se la jugó a pesar de las serie de cláusulas que firmó. "Por parte de Ramos hubo una reacción a pesar de las cláusulas firmadas que tiene con Amazon. Además, bajó al vestuario en el descanso. Cuestionar su implicación con el equipo es injusto".

