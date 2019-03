Este joven futbolista deja a todos perplejos con un gol "astronómico” desde un "ángulo imposible"

Mason Bennett, futbolista de 22 años del Derby County F.C, club de la segunda división del fútbol inglés, ha marcado uno de los goles más espectaculares de la temporada, que, probablemente, aspirará a obtener el Premio Puskas de la FIFA 2018/2019 como mejor gol del año, según rt.

El tanto lo marcó este martes en el partido que enfrentó a su equipo contra el Wigan Athletic F.C. (2-1), correspondiente a la Championship.

Bennet recibió el balón de espaldas a la portería rival, pero realizó una inusual maniobra acrobática, similar a una chilena, para rematar en medio de una inusual contorsión y vencer al guardameta.

El tanto asombró a los usuarios de las redes sociales, que han llegado a calificar de "astronómico" el gol, mientras que otros sugieren que Bennett, sencillamente, tuvo mucha suerte.

El entrenador del Derby, el exfutbolista Frank Lampard, también ha catalogado de "increíble" la diana anotada por su pupilo, pues consiguió anotar el ángulo desde un "ángulo imposible".

Can't. Stop. Watching. 🤩



Every angle of *THAT* finish from @MasonBennett20 last night... 👌



Incredible. 🔥 pic.twitter.com/k9elv1aCKd