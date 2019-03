Thibaut Courtois: "Alba Carrillo y yo ni somos novios ni lo vamos a ser"

Los de Thibaut Courtois empieza a ensombrecerse y no sólo entre los tres palos, donde pegó la cantada contra el Ajax (Kiko Matamoros se burla de Thibaut Courtois y Alba Carrillo casi le muerde).

Parece que la relación entre el guardameta belga del Real Madrid y la ex de Feliciano López se ha roto antes de empezar (Jennifer, una ex de Thibaut Courtois, pone contra las cuerdas a Alba Carrillo)

Sobrepasado por la atención mediática que ha despertado su amistad especial con Alba Carrillo, Thibaut Courtois ha dado un paso atrás y ha renegado de la modelo:

"No somos novios ni lo vamos a ser, porque esto me está sobre pasando. No podía imaginar que esto fuera así".