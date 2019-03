¿Sabes por qué Neymar podría ser duramente sancionado?

No es el mejor momento para el jugador. La eliminación del PSG una vez más de la Liga de Campeones, no sólo trae consecuencias inmediatas para el club francés. Sino también para una de sus estrellas, el brasileño Neymar, ya sea en el equipo parisino o en cualquier otro, si finalmente abandonara la disciplina del PSG al final de temporada. Y todo a raíz del Instagram que el brasileño colgó nada más concluir el partido y donde ataca duramente tanto al árbitro del encuentro Skomina como a la actuación del VAR. En el mismo puede leerse claramente "una vergüenza" para luego además resaltar que el "penalti no existe" y posteriormente su ataque contra el VAR: "Ponen a cuatro hombres que no entienden de fútbol para que vean el lanzamiento y eso no existe", según recoge Ramón Fuentes en sport.

Pues bien estas manifestaciones le pueden costar muy caro al brasileño. Sin duda los próximos días van a ser claves para saber si le abren un expediente al brasileño a tenor del artículo 11 del Código Disciplinario de la UEFA donde habla de "Insultos o cualquier otra conducta que viola las normas básicas de conducta". De ser así, lo normal es que sea en la próxima reunión de la Comisión de Etica y Disciplina prevista para el 28 de marzo cuando se conozca la decisión. Y veremos entonces que sanción le imponen porque podría de uno a tres encuentros según establece también el apartado b y d del artículo 15 del mismo Código Disciplinario.

Va a ser clave como consideren las palabras del brasileño en su cuenta de Instagram. Si lo consideran sólo como una conducta antideportiva o como lenguaje abusivo o insulto al árbitro principal. Lo normal es el segundo y tercer escenario lo que nos situaría en un mínimo de dos partidos y que podría llegar tres encuentros. Sanción que se acumula para la próxima temporada y tendría que cumplir en la fase de grupos de la máxima competición continental de la próxima edición.

Existe un precedente muy similar y que además tiene al PSG como protagonista. Fue en el 2015 cuando la UEFA actuó con dureza ante las manifestaciones del entonces jugador del PSG, Serge Aurier, contra el colegiado Kuipers y sus asistentes por expulsar a Zlatan Ibrahimovic en el encuentro de Liga de Campeones ante el Chelsea. El jugador francés colgó un twitter en su cuenta donde atacaba duramente al colegiado holandés y sus asistentes. La UEFA decidió castigarle con tres partidos al jugador francés.

Atendiendo a este precedente, parece claro que serían tres los encuentros de sanción. Este mismo año la UEFA ya ha actuado contra un jugador por reacciones desmesuradas en sus redes sociales. El pasado mes de enero el máximo organismo europeo castigó con un partido al jugador croata Lovren por sus manifestaciones contra Sergio Ramos y España tras el partido de clasificación de la Liga de Naciones.

Como ya publicamos en SPORT precisamente el pasado 12 de enero de este mismo año, tanto UEFA como FIFA actúa también duramente contra cualquier manifestación en las redes sociales. También la FIFA tiene precedentes en actuaciones contra manifestaciones vertidas en las redes sociales. Sin ir más lejos el pasado Mundial de Rusia advirtió al defensa croata Dromagoj Vida después de imponerse a Rusia. En el mismo dedicaba a Ucrania, en un vídeo colgado en sus redes sociales, la victoria contra el pais anfitrión como gesto de clara oposición al momento de tensión que entonces existía entre ambos países, Rusia y Ucrania. La FIFA no le sancionó pero si le advirtió para que en caso de repetirse algo así sería sancionado. La RFEF, como ya anunció Luis Rubiales hace unas semanas, estudia también cambiar la normativa actual para endurecer las manifestaciones contra los árbitros en el fútbol español.