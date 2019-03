Esto pasa cuando te pasas de chulito en un partido que vas ganado

El defensa del Boca Juniors Julio Alberto Buffarini fue amonestado con una tarjeta amarilla por tirar una rabona que por poco provocó una gran pelea durante el partido que su equipo disputaba frente a San Lorenzo de Almagro (3-0), según rt.

La escena ocurrió el 9 de marzo, en el encuentro correspondiente a la vigésima segunda jornada de la Primera División argentina. Cuando se jugaban los últimos minutos del encuentro, con el resultado sellado y el rival con uno menos, Buffarini tiró una rabona, lo que enfureció a los futbolistas de San Lorenzo, quienes se le fueron encima.

El árbitro tuvo que intervenir para evitar que el partido terminara en un escándalo mayor, y amonestó a Buffarini por provocar a los jugadores del equipo visitante.

"Quedé un poco amargado por esa jugada. Me dejé llevar porque venía haciendo un buen partido y me vengo sintiendo cada vez mejor. Era innecesaria. Le pido disculpas a mi colegas y a los hinchas de San Lorenzo. Sé que no me la van a aceptar", dijo Buffarini una vez terminado el encuentro.