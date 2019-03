Georgina Rodríguez llora así en la grada mientras Ronaldo anota su 'hat-trick'

En la Red se ha publicado el video de Georgina Rodríguez, la novia argentina del futbolista Cristiano Ronaldo, conmovida hasta las lágrimas mientras observaba desde la tribuna como su pareja anotaba este martes su 'hat-trick' en el arco del Atlético de Madrid, colocando a la Juventus en los cuartos de final de la Liga de Campeones, según rt.

Esa misma jornada, momentos más tarde, Rodríguez publicó en su cuenta de Instagram una imagen del astro portugués en su infancia, acompañándola de un afectuoso mensaje.

En el partido de este martes Ronaldo abrió el marcador en el minuto 27, marcó el segundo en el minuto 49 y terminó el brillante juego con un penalti, dándole la clasificación al club italiano.

CR7 cuenta ahora con 63 goles en octavos de final en la Liga de Campeones (23 más que cualquier otro jugador) y ha participado en 77 goles en octavos de final en competencias europeas en 77 partidos.

Georgina Rodriguez cried in audience😭 Glad to be a family together! Appreciate the miracle made by Ronaldo with Juve spirit!! #FinoAllaFineForzaJuventus pic.twitter.com/LWA5JjVtF2