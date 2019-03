Pedrerol pronostica los dos equipos que llegarán a la final de la Champions

Pedrerol no duda en su pronóstico, lo tiene clarísimo. El sorteo de la Champions League celebrado este viernes en en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza) ha determinado que el Manchester United sea el rival del Barça en los cuartos de final del torneo. Ajax - Juventus, Tottenham - Manchester City, y Liverpool - Oporto completan el resto de emparejamientos, según ecoteuve.

Este año, como novedad, el sorteo ha dibujado el resto del camino hacia la final que se celebrará el próximo 1 de junio en el Wanda Metropolitano de Madrid. En caso de pasar a las semifinales, el Barça se enfrentaría al ganador del cruce entre el Liverpool y el Oporto. Por tanto, habría que esperar a una supuesta final para ver un enfrentamiento de los de Valverde con la Juventus de Cristiano Ronaldo o el City de Pep Guardiola.

El Chiringuito de Jugones ha hecho su particular retransmisión del sorteo a través de su canal oficial de Youtube. Los seguidores del programa de Mega han podido conocer en directo las reacciones de Josep Pedrerol y sus colaboradores ante los cruces que se iban determinando. Finalmente, el catalán ha hecho una sorprendente reflexión de los mismos y se ha atrevido a hacer un pronóstico de lo que sucederá.

"Habrá fútbol, pero no hay ninguna eliminatoria que me apasione", ha empezado diciendo, confesando estar "fastidiado" por el sorteo. "Creo que es bueno para el Barça, pero yo quería un Barça - Juventus. Era recuperar el Cristiano - Messi que hemos perdido ahora que se ha ido de nuestra liga. Y ahora esperar que pase la Juventus a la final.. no sé. El Barça yo creo que sí, pero la Juventus..", valoró antes de hacer su propia porra.

"Está claro que será un City - Barça en la final. Yo apostaría por eso. Es lo que veo porque yo creo que el City eliminaría a la Juve", afirmó Pedrerol, que cree que el Barça se enfrentará al Liverpool en semifinales. Algunos de sus colaboradores discreparon, como José Damián González, que ve un Juventus - Liverpool en el Metropolitano.

Lobo Carrasco, por su parte, se ha alegrado del cruce del Barcelona ante el United, pero ha querido ser comedido después de que Pedrerol lo 'retratara' hace un año tras celebrar el enfrentamiento con la Roma. "No digo nada, no digo nada, pero es de los tres, el que por el estilo me gustaba", aseguro el exfutbolista culé, que prefirió ir "poco a poco". (Ver vídeo)