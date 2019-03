Zidane engrasa la máquina de los fichajes

Es hora de hacer camios drásticos en el equipo. Zinedine Zidane fue el elegido. Lo fue siempre, desde un principio. José Mourinho estaba en la recamara, pero el presidente, el director general José Ángel Sánchez y el resto de la junta directiva lo tenían claro. ‘Zizou' tenía que volver al Real Madrid y devolverle la ilusión al Santiago Bernabéu. Lo hizo como futbolista y como entrenador y ahora quiere repetir desde el banquillo. Trabajo tiene por delante, según recoge Víctor Avilés en defensacentral.

El preparador francés es consciente de que hay que reforzar la plantilla. No hacer una revolución como algunos quieren hacerle ver, pero sí pequeños retoques con alguna salida y la incorporación de algún crack para la delantera y otro para el centro del campo -la defensa está cerrado con Militao-. Tiene plenos y los está haciendo efectivos desde el primer día, dándole la alternativa a los que él considera mejores. Los que le llevaron a la gloria.

‘Zizou', el entrenador de las tres Champions, volvió este sábado al Bernabéu y de su mano el ‘Rey de Europa'. Parecía que no había cambiado nada 308 días después de la última vez que Zidane se sentó en el banquillo del feudo blanco, ni el rival. Regresaron los ‘suplentísimos' e, incluso los abonados a la grada, como Isco o Brahim, este último lo hace por las numerosas lesiones ofensivas que asolan al Madrid.

Volvió Keylor. El ‘tico' es su portero. Siempre lo ha sido. De hecho, Zidane se negó rotundamente al fichaje de Kepa el pasado mercado invernal con el único objetivo de mantenerle al costarricense la etiqueta de indiscutible. Ahora está Courtois y ambos se repartirán la presencia en el ‘11' hasta final de temporada. (Keylor despeja la duda, ¿se queda o se va?)

Otro de los nombres propios de la tarde fue Marcelo. El lateral brasileño, suplente de Reguilón en el tramo decisivo de la temporada, volvió a ser un puñal en ataque. Dejó detalles, regates y acciones muy peligrosas. Fue un malabarista sobre el ‘verde'. Echaba de menos el Bernabéu su atrevimiento en el área rival y apareció. Tiene cuerda para rato.

Isco fue otra de las grandes apuestas del francés. No era titular desde el 12 de diciembre cuando el CSKA se impuso por 0-3 y el malagueño acabó teniendo un ‘encontronazo' con la grada, pero volvió por la puerta grande. Pudo abrir el marcador en la primera parte y lo hizo en la segunda, en la que fue cambiado inmediatamente después de su gol. Notó la falta de ritmo, pero el ritmo se recupera sobre el ‘verde' y con Zidane va a tener oportunidades.

Finalmente, Gareth Bale también tuvo su momento. Superado por Vinicius y Lucas Vázquez en algunos partidos, el regreso de Zidane al banquillo del Bernabéu supuso una descarga de energía positiva para él. Junto a Asensio, que también estuvo cerca de mostrar su mejor versión, fue el líder del ataque blanco. No solo estuvo participativo en ataque, también en defensa. Así no se le puede cuestionar. La vieja guardia ha vuelto y Zidane, que también piensa en Hazard o en Mbappé, no se olvida de ellos. Los renacidos.