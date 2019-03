La sentida carta de 'Chiquito' Bossio a su esposa fallecida: "La muerte no existe"

"¡Amor mío! Qué paradojas inentendibles [...] el día más feliz de mi vida fue también el más triste y doloroso". Con estas palabras arranca el conmovedor mensaje publicado en las redes por el exfutbolista argentino Carlos 'Chiquito' Bossio en recuerdo de su esposa Ana Débora Lucero Bustamante, que falleció hace un mes a los 42 años tras dar a luz a su hija Isabella y sufrir un accidente cerebrovascular, según rt.

"Hoy hace un mes que te arrancaron abruptamente de mi vida", reza la publicación del exarquero de la selección, que se declara incapaz de entender por qué tiene que vivir solo la paternidad, "un sueño" que -dice- "siempre fue compartido".

"Tenemos una hija hermosa y me hierve el alma que no la puedas disfrutar a mi lado", escribe el exfutbolista de Belgrano, Estudiantes y Lanús, entre otros clubes. Aunque asegura que su hija y él van a ser felices -porque eso es lo que su mujer hubiera querido-, su felicidad "nunca será completa" sin el "gran amor" de su vida.

"Nunca pregunto 'por qué me pasó a mí', sino 'por qué te pasó a vos'. Si sos un ser increíble y nada malo debía pasarte nunca", continúa Bossio, para asegurar que "eternamente" seguirán caminando juntos, "porque la muerte no existe". "Sólo muere a quien se olvida y yo no te olvidaré jamás. Vivirás siempre conmigo y a través de mi corazón", asegura.