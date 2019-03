Keylor Navas: "Tenía claro que con Solari no iba a jugar, hiciera lo que hiciera"

El portero del Real Madrid se sincera con los compañeros de El Partidazo de COPE:

Hola Keylor, ¿te molesta que te llamen ‘el renacido'?: Me da un poco igual.

¿Qué tal estás?, ¿más contento que hace diez días?: Estoy muy bien, muy feliz, agradecido con Dios. Venir a la selección es una alegría, hay muchas cosas por las que estar feliz.

Has tenido momentos difíciles: Ha sido una temporada bastante complicada, pero el fútbol nos pone a prueba física y mentalmente. Lo hemos tratado de llevar lo mejor posible, sabiendo que todo puede salir mejor y estar preparado para cuando llega la oportunidad.

¿Cómo te enteras que vas a ser titular contra el Celta?: Él da la charla y lo dice, y yo contento. Me emocioné muchísimo.

¿Imaginabas que ibas a ser titular?: La gente me preguntaba y yo decía que no lo tenía claro, que tenía una ilusión grande y sentía que había una posibilidad porque había cambiado de entrenador. Con el otro entrenador sabía que no iba a jugar hiciera lo que hiciera, estuve más de veinte partidos en el banquillo.

¿Sabías que por mucho que hicieras no ibas a ser titular?: Sí, pero trataba de enfocarme en que soy un privilegiado por estar en este club, en que tengo una familia por la que tengo que luchas y eso me motivaba a defender ese tipo de cosas.

Hablarías de eso con Solari: Sí pero eso ya son cosas del pasado. No vale la pena, ahora hay que enfocarse en la nueva etapa con Zidane, disfrutar de lo que venga. Es un gran entrenador y él da oportunidades a todos los futbolistas.

¿Le dijiste a tu agente que te buscara equipo?: Uno tiene que ver dónde está parado y ver las cosas, y plantearse en los momentos justos para tomar decisiones. No era el momento de pensar qué hacer en verano. Siempre tuve fe de que algo iba a cambiar.

¿Cuál fue el días más complicado?: La última jornada de Champions fue un día bastante feo. Ya estábamos clasificados, se le dio la oportunidad de jugar a casi todos mis compañeros y a mí no. Obviamente es difícil aceptarloo. Lo acepté, hicimos frente y seguimos trabajando.

¿Quién te ayudó dentro del vestuario?: He tenido el privilegio de tener grandes compañeros, tengo algunos que se han acercado y no me han dejado solo nunca, como Sergio, Modric, Marcelo, Kroos, Gareth, Isco... podría decir todos; todos en algún momento me ha dado su apoyo. Eso ayuda muchísimo.

¿Con Isco te sentías igual?: Estábamos en la misma situación pero el abrazo hubiera llegado igual si él hubiera estado jugando o al revés. Tengo el privilegio de tener compañeros increíbles. Tengo que estar muy agradecido con todos mis compañeros.

¿Pueden convivir la próxima temporada Keylor y Courtois?: No lo sé. Las competencias tienen que ser sanas, yo no tengo ningún problema en llevarme bien. Mi relación con él es normal. El entrenador toma una decisión y ya está, yo no me tomo las cosas personales con nadie y trato de llevarme bien con todo el mundo, esforzándome para jugar la mayoría de partidos posibles.

¿Qué sientes cuando haces el paradón contra el Celta?: Me siento muy bien, feliz. Para mi todos los partidos son importantes, quiero jugar y poder llegar ahí y ayudar a los compañeros, es lo que me gusta.

¿Recuerdas algo que te dijeron los compañeros después de la parada?: Ya uno sabe cuándo los compañeros se alegran, luego la comentamos en el vestuario. Uno se alegra del bien del compañero.

Dicen que puede haber alternancia en la portería, ¿eso es bueno?: No lo sé, yo lo que quiero es jugar y el míster va a tener que tomar decisiones. Sé que Zidane me va a decir la verdad; eso me da muchísima tranquilidad el entrenador que tengo. La verdad no quiere decir que le digan a uno lo que le gusta. Con Solari hablé poco.

Dijiste ‘que se vayan a confesar los que decían que entrenaba mal': Hay que ver cuáles son las bases de lo que se dice, yo me lo tomé con humor. Cuando un periodista quiere hacer bien su trabajo, pregunta. La realidad siempre sale a la luz, la realidad no hay quien la esconda. Puedo decir con seguridad que la mayoría de entrenamientos los he hecho al mismo nivel. El que hizo algo mal tiene que ir con miedo, pero yo no tengo ningún temor en ese tema. Muchas veces la gente se engaña a sí misma y escribe lo que le conviene a él o a otra persona. En todo lado hay algún mentirosillo.

¿Solari te dijo que eras un caballero y un gran profesional?, que ya lo dijo en rueda de prensa: Sí, sí, me lo dijo. Si hay una verdad, hay que decirla. Me dijo que me respetaba como futbolista y profesional, y nada más, pero eso ya no me interesa, le deseo lo mejor. Fue una etapa complicada en mi vida, pero muchas veces hay que vivir cosas que no gustan para después otras para ser fuerte.

¿Has trabajado con los tres entrenadores de este año con igualdad d condiciones?: No lo sé, sí me dejaban salir a entrenar con todos, entrar en el vestuario, viajar juntos... lo que pasó, pasó, no quiero hablar mal de nadie. Siento que no voy a ganar nada hablando mal de la gente.

¿Te quedas seguro la próxima temporada?: Tengo contrato, mi ilusión siempre ha estado puesta en el Real Madrid. He dado todo por este club y lo seguiré dando, pero un año igual que éste no me gustaría volver a pasar.

¿Renunciarías a Costa Rica si te lo pide tu entrenador?: Conozco a Zidane y jamás me va a pedir eso. Si me quieren en un equipo, me tiene que aceptar con el paquete de costarricense y que quiero ir al próximo Mundial con mi selección.