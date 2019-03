Piqué compara su fortuna con el presupuesto total del Espanyol

Sabíamos que la entrevista de Broncano a Piqué sería jugosa, y lo cierto es que no ha decepcionado. Jugó al despiste, pero Gerard Piqué lo consiguió. Su autoinvitación al programa La Resistencia de #0 se cumplió este jueves. El central del Barcelona no defraudó y durante su entrevista con David Broncano dio grandes dosis de humor y algún que otro recado a sus rivales, según lavanguardia.

El derbi barcelonés de este fin de semana estaba en mente de Piqué, y aprovechando la presencia de un aficionado del Espanyol entre el público, el central recordó algunos de los cánticos que le han dedicado en Cornellà el Prat. "Sois muy creativos", dijo, antes de repetir las dedicatorias. Sin embargo, pese a reconocer que la afición quiere molestarle, el blaugrana aseguró que "yo me descojono".

Sin abandonar a los ‘pericos', el futbolista contestó a la clásica pregunta del dinero con otro mazazo. "En patrimonio tengo más que el presupuesto del Espanyol este año", una cantidad que según fuentes oficiales es de 57 millones de euros, pero que Piqué dijo que eran más "lo he buscado antes", señaló. Por último, también tuvo un pequeño troleo hacia Borja García, delantero blanquiazul, y la posibilidad de dejar que marque un gol. "Con el Espanyol es complicado", reconoció, antes de bromear con hacerle un penalti, "pero para ello tendría que entrar al área, que a veces ni llega", se río.

El español no fue el único objetivo de las bromas de Piqué. El central desveló uno de los grandes secretos del vestuario del Barcelona, donde dijo que hay una gran relación. Explicó que la plantilla tiene un grupo de Whatsapp en el que incluso siguen algunos exjugadores y que, a veces, añaden al grupo a miembros como Tomás Roncero o Alfredo Duro, y se decidan a enviar mensajes de burla "como caras de cerdo", antes de expulsarles.

"No sé si saben que somos nosotros, pero ahora ya se enterarán", dijo Piqué, "que nunca dicen nada aunque les dejemos un tiempo". También desveló la faceta bromista de Messi: "Tiene un humor de los que duelen, pero luego se descojona".

El futbolista del Barcelona reconoció que le gusta jugar con el espectáculo de los medios con sus comentarios trols y se prestó a recordar algunas de las bromas, fails y rumores que lo han acompañado. Así, recreó la fotografía del ‘se queda' con Neymar junto a Broncano para celebrar que La Resistencia ha renovado para más temporadas y bromeó con el roce con Zlatan Ibrahimovic.

En un momento un poco más serio de la entrevista, el central del Barcelona reconoció que es difícil ir a sitios en los que no lo reconozcan, aunque dijo que tiene uno, al que va a descansar, "pero no lo voy a decir". Por otro lado, se mostró cándido con Roger Federer después de la polémica por su posible no participación en el nuevo formato de Copa Davis. "Solo dije que tiene la edad que tiene, pero eso nos pasa a todos; y por eso elige los torneos", justificó.



Aparte de la pregunta del dinero, la otra gran cuestión de La Resistencia es la actividad sexual en el último mes. "¿Cuentan las del Bernabeu?", preguntó recordando las recientes victorias del Barcelona contra el Real Madrid en Copa del Rey y Liga. Y sin dejar el equipo blanco, hubo una mención especial al exfutbolista Álvaro Arbeloa. Le preguntaron si volvería a la selección si Arbeloa lo hacía, y Piqué dijo que "lo haría para compartir equipo con él".

Finalmente, el central blaugrana expresó su deseo de volver al programa en algún momento. "Cuando me apetezca, ¿no?", dijo. Estaremos atentos a la segunda parte.

