La afición del Español no perdona a Adrià Pedrosa por intercambiar la camiseta con Messi

El partido del pasado sábado entre el F.C. Barcelona y el RCD Espanyol terminó con un 2-0 favorable a los del Barça. Leo Messi fue el autor de los dos goles que derrotaron al equipo rival. Sin embargo, ello no impidió que el joven defensa de Espanyol Adrià Pedrosa le pidiera la camiseta al astro argentino, que hizo una nueva exhibición, según rt.

Aunque el intercambio de las camisetas es un gesto normal entre los futbolistas, el jugador del Espanyol se ha visto sometido al acoso de los hinchas de su propio club en las redes sociales.

Pedrosa ha recibido fuertes críticas en las últimas jornadas. En su cuenta de Instagram aparecieron cientos de comentarios en que los aficionados del club catalán lo insultan y amenazan. "Traidor", "Judas", "más respeto al club donde juegas" ,"tiene que irse" y "el escudo que llevas no lo mereces" fueron algunas de las reacciones.

Adrià Pedrosa no ha sido desconvocado para el próximo partido de Espanyol, que tendrá lugar este martes frente al Getafe. Sin embargo, el entrenador, Rubi, ha asegurado que la ausencia del deportista en la lista no es ninguna tragedia. "Al jugador lo vi un poco afectado, pero lo tiene que superar, lo hemos apoyado y estas cosas curten", cita las palabras del técnico el diario local AS.

Por su parte, el central del Barcelona Gerard Piqué también recibió ola de críticas por parte de los hinchas de Espanyol tras hacer unas declaraciones ofensivas hacia el club blanquiazul en una entrevista en la cadena española Movistar Plus el jueves pasado. "En patrimonio, tengo más que el presupuesto del Espanyol de este año", aseguró el jugador de Barça.

