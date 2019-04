Diego Simeone: “Si Costa lo dijo, está bien expulsado, pero no siempre es igual”

Quizá todo hubiera sido distinto (Este fue el insulto de Diego Costa al árbitro que dejó al Atlético de Madrid con 10, pero con el Barça siempre pasa algo ).

Diego Pablo Simeone no quiso centrar todo su discurso en la expulsión de Diego Costa en la primera parte con 0-0, pero llevaba un mensaje preparado al respecto que soltó en rueda de prensa una vez consumado el 2-0 del Barça al Atlético:

"En los últimos once partidos aquí hemos recibido siete expulsiones. Algo debemos estar haciendo mal. Le pregunté al árbitro y me dijo una cosa que Costa me dice que no ha dicho. Si lo dijo, está bien expulsado. Pero otros jugadores han dicho cosas y no los expulsan. Nosotros lo vemos y no les expulsan. Pero eso no justifica a Costa. Si el árbitro interpreta que hubo insulto, bien expulsado. Pero no siempre es igual, no siempre es igual. Echaron a Torres, echaron a Torres... un icono. Después de ahí nos pueden echar a todos. ¿Qué me ha dicho Diego? Que entre ‘me' y ‘te' hay mucha diferencia...".