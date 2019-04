El cabreo de Sara Carbonero con una reportera: "Que me la hagas me parece una ofensa"

Siempre nos e puede teenr buena cara con todo el mundo. Sara Carbonero estuvo este viernes en una campaña de gafas de sol de Polaroid para la que va a ser imagen. Durante unas breves declaraciones con la prensa, la periodista de Deportes Cuatro se mostró molesta después de una pregunta que no le sentó nada bien, según huffingtonpost.

"Pones en internet Sara Carbonero y te sale que te has pasado con el relleno de labios, ¿cuántas veces vas a tener que explicar que no es así?", le comentaron. Tras un segundo de incredulidad, la periodista fue muy crítica.

"Solo con que me hagas ya la pregunta me parece una ofensa. No tengo que aclarar nada. Concretamente en ese diario no dicen nada que sea verdad, pero no creo que tenga que entrar en eso. Menudo aburrimiento", contestó Carbonero.