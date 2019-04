Así son los asquerosos comentarios que está soportando Edurne en su última foto en Instagram

Ya estamos acostumbrados a que la gente acomplejada, envidiosa y demás seres de las profunidades de las redes, se escondan tras un teclado para insultar a aquellas personas que viven sus vidas como quieres. David de Gea vivió este martes una noche negra. El portero del Manchester United falló de forma estrepitosa en el partido de cuartos de final de la Champions frente al Barcelona. No fue capaz de atajar un balón en teoría sencillo que se convirtió en el segundo gol de los azulgrana, según huffingtonpost.

Aquello fue prácticamente la sentencia para el equipo inglés, que acabó perdiendo 3-0 y cayendo eliminado de la competición.

Mientras De Gea vivía esos momentos tan delicados, su pareja, la cantante Edurne, subía a Instagram una foto para promocionar Got Talent, su programa de Telecinco.

Una foto de lo más normal pero que se ha llenado de comentarios ofensivos hacia ella misma y hacia David de Gea por el error que había cometido. Estos son sólo algunos ejemplos:

"Tu novio es más malo que la peste".

"Qué bien canta tu novio".

"Ponte las pilas que tu marido canta mejor que tú".

"Edurneee dale las gracias de mi parte a de gea x ser tan malo en portería jajaja que patoso es tu novio (sin ofender)".

"Que le hiciste anoche a De Gea?? Parece q le tiembla el pulso"

"Dile a tu marido que pare algo".

"Qué le has hecho a tu novio, vaya tela que malo es".

"Pero tu novio es mas malo que el feo. Así te lo digo".

"Cómprale unas manos a tu novio".

"Tu novio no para ni un taxi hija".

"Dale de comer a tu novio, hija, que luego no para".

"Me cago en tu novio".