La respuesta de CR7 tras la eliminación de la Juventus en la Liga de Campeones :”Mamá, no hago milagros"

La madre del futbolista portugués Cristiano Ronaldo, ha revelado parte de la conversación telefónica que mantuvo con su hijo después de que la Juventus de Turín quedara eliminada este martes en los cuartos de final de la Liga de Campeones al caer en casa ante el Ajax de Ámsterdam, según rt.

"Ellos no tuvieron suerte. Quien ganó merece la victoria [...] Él estaba triste. Por supuesto, le gustaba ir a la final de la Champions, pero será la próxima", dijo Aveiro en declaraciones a la prensa lusa.

CR7 abrió el marcador en el partido de este martes, pero el conjunto holandés se repuso y venció al cuadro italiano por 2-1. El astro portugués, que marcó los cinco goles logrados por la Juventus en los octavos y cuartos de final del torneo, anhelaba con disputar su cuarta final consecutiva de la Liga de Campeones.

"En el campeonato [italiano] le está yendo bien, pero le faltó un poco de suerte en la 'Champions'. No podemos hacer nada, la vida continúa, y como él me dijo: 'Madre, no hago milagros'. Y es verdad", aseveró Dolores Aveiro.