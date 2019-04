El gol que eliminó al Manchester City explicado por Fernando Llorente

Pese a que el coreano Heung-Min Son anotó doblete en el partidazo entre Manchester City y Tottenham, pero el héroe del encuentro para los Spurs, sin duda alguna, fue el español Fernando Llorente, según FOX Sports Digital.

El campeón del mundo con La Roja en 2010 salió desde el banquillo en la primera parte para consumar otro fracaso de su compatriota Pep Guardiola como técnico de los Cityzens y, no menos importante, enviar al equipo londinense a las semifinales UEFA Champions League por primera ocasión en su historia.

Y en entrevista para nuestra corresponsal Lola Hernández, el canterano del Athletic Club explicó cómo anotó ese gol histórico, e inverosímil por igual, que le pone en la antesala de su segunda final continental.

"En realidad el balón me pegó. Corrí hacia la portería intentando buscar el balón y me tapaban los de adelante, pero el balón pasó y me pegó con esto (cadera) y fue increíble. Cuando vi que el balón entraba no me lo podía creer", confesó.