Shakira se desabrocha la camisa sin ropa interior debajo

Las redes arden con estas fotos. Internet se ha convertido en una herramienta imprescindible para muchos famosos. Muchos nunca habrían llegado tan lejos sin la red. O simplemente ni se habrían dado a conocer. Las ondas les permiten llegar a rincones que nunca imaginaron, según recoge Berta Bartiló en dg.

Y qué decir de las redes sociales. Con ellas, los famosos tienen la oportunidad de ser sus propios medios de información, sin necesidad de enriquecer a muchas revistas. Sin requerir de intermediarios ahora pueden dar sus propias exclusivas.

La cara oculta de internet

Sin embargo, internet es un arma de doble filo para la mayoría. La red lo recoge todo y ahí lo mantiene para la posteridad. ¿Qué significa eso? Que las imágenes del pasado que antes caían en el olvido si así les convenía, ahora siguen latentes para siempre.

Eso es lo que le ocurre, por ejemplo, a Shakira. La artista siempre suele mostrarse recelosa de su cuerpo y sus intimidades. Incluso cuando va a la playa se tapa con algún pareo o prenda similar. Al contrario que a otras celebrities como Cristina Pedroche, Pilar Rubio o Jennifer López, a las que les encanta presumir de sus perfilados y trabajados físicos, la pareja de Gerard Piqué prefiere apostarlo todo a su música.

Sin embargo, ello no quiere decir que Shakira no tenga sus armas o no sepa utilizarlas. Todo lo contrario.

Las fotos más atrevidas de Shakira

Así se puede comprobar en las siguientes fotografías que circulan por la red, en las que la de Barranquilla deja muy claro que no tiene nada que envidiar a ninguna it girl. Ni en cuanto a saber posar ni tampoco respecto a su físico.

Cabe decir que se trata de unas fotos que tienen ya un tiempo. De hecho, pertenecen a un reportaje en el que hablaba de tener hijos con su ex novio Antonio de la Rúa.

No obstante, todavía siguen dejando a muchos de sus fans sin palabras.