Cristiano escoge a un 'heredero' portugués y la Juventus se apresura a ficharlo

El astro portugués de la Juventus F.C., Cristiano Ronaldo, considera que su equipo debe adquirir lo más pronto posible a su coterráneo João Félix, delantero estrella del S.L. Benfica, según reporta A Bola, según rt.

De acuerdo con esa revista deportiva, el posible fichaje de Félix, de 19 años, corresponde al deseo de Ronaldo de tener la mejor compañía en ataque de cara a la próxima temporada de la Liga de Campeones, torneo del que el equipo de Turín fue eliminado días atrás.

Asimismo, el cinco veces Balón de Oro cree que Félix podría convertirse en su 'heredero' futbolístico si se concreta este fichaje, informa por su parte Sports Mole. Félix ha atraído el interés de varios equipos europeos tras registrar 11 goles y siete asistencias en 21 partidos de liga.

El atacante del club más laureado de Portugal, que comparte agente con Ronaldo, podría vestir la camiseta 'bianconera' si la Juventus paga los cerca de 120 millones de dólares de su cláusula de rescisión de aquí al verano, lo que -según varios medios- la 'Vecchia Signora' estaría dispuesta a hacer.

🗣️ "He's [@Cristiano] a phenomenal worker, an exemplary footballer for us all." - João Félix 💪#EURO2020 pic.twitter.com/xtvTRlW3gi