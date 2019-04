Este equipo griego de fútbol celebra a lo bestia coronarse campeón después de 34 años

Por primera vez desde 1985, el equipo PAOK, de Tesalónica, alcanzó este domingo el título de la liga griega de fútbol, lo que provocó eufóricas celebraciones y llevó a decenas de miles de fanáticos a alumbrar con luces de bengala el estadio y la ciudad entera, según rt.

El PAOK derrotó al club Levadiakos con un marcador de 5-0, con lo cual volvió a alzarse como campeón nacional después de 34 años y por tercera vez en su historia. El triunfo desató un colosal festejo de fuegos artificiales, en el que sus seguidores iluminaron por completo el estadio La Tumba y las calles de Tesalónica.

El actual campeón se consagró líder de la Superliga de Grecia bajo el mando del técnico rumano Razvan Lucescu.

🇬🇷 @PAOK_FC win the Greek Super League title for the first time in 34 years and this is what it means 🔥 pic.twitter.com/txTtGhf6bf