Aparece esta paloma muerta en un partido del Liverpool y las redes echan la culpa a Salah

Este viernes, el Liverpool se impuso 5 a 0 sobre el Huddersfield Town en la 36.° fecha de la Premier League inglesa. Sin embargo, no fue la aplastante victoria de los 'Reds' lo que más llamó la atención de los espectadores, sino la aparición de una paloma muerta en el campo del estadio Anfield de Liverpool, según recoge rt y comparte Paula Dumas para pd.

A la altura del segundo tiempo las cámaras que trasmitían el partido enfocaron al delantero del Liverpool Daniel Sturridge cuando caminaba por el campo; el jugador miró hacia la grada y descubrió al animal inmóvil, que se robó su atención. Fue entonces cuando algunos hinchas que asistían el encuentro por televisión se valieron de la escena para lanzar burlas y críticas a varios de los jugadores y al partido, claramente dominado por el local.

"La paloma muerta en el campo de juego del Anfield probablemente entraría al Huddersfield", "El mejor jugador del Huddersfield en el campo fue la paloma muerta", comentaron dos usuarios en alusión a la humillante derrota que puso al club visitante en el fondo de la tabla.

"[La paloma] ha hecho más en Anfield que Moreno [defensa del Liverpool] en toda la temporada", opinó otra persona.

"¿Salah mató a una paloma?"

El incidente dio paso a una discusión en torno al culpable. Algunos bromearon que había sido producto de la mala puntería del propio Sturridge, quien en la temporada 2018-2019 solo anotó dos goles en 17 partidos.

"El disparo de Sturridge fue tan malo que terminó derribando a la paloma", chanceó un internauta.

Otros apuntaron a la figura del Liverpool, Mohamed Salah, intuyendo que fue un balonazo del delantero egipcio -que se destacó marcando dos goles- el que acabó con la vida del ave.

"¿Salah mató a una paloma? ¿Qué es lo que hay en el suelo?", preguntaron en Twitter. "Un disparo desviado de Salah a la paloma. Descansa en paz", aseguró otro internauta.

Fue tal la repercusión que generó la situación, que unos bromistas crearon un perfil en Twitter para el difunto animal. "La jo**** oscuridad en un basurero del Anfield, chicos", se lee en una de las publicaciones de la página, como si el ave se comunicara desde el más allá.

Fucking dark in this anfield bin lads..... pic.twitter.com/mtrJUiqJVs — Anfield Dead Pigeon (@anfieldpigeon) 26 de abril de 2019

Salah's shot deflected off the pigeon #LIVHUD RIP — LFCNHS (@LFCNHS) 26 de abril de 2019

Did salah kill a pigeon? Whats that on the floor — lewis johnson (@lewisjohnsonli1) 26 de abril de 2019

Sturridge’s shot was that bad he ended up taking out the pigeon #LiverpoolHuddersfield — Kay (@kay1503) 27 de abril de 2019

Looks to be a dead Pigeon on the pitch - he’s already done more at Anfield than Moreno this season pic.twitter.com/9eUPo8sIPJ — Paddy Power (@paddypower) 26 de abril de 2019