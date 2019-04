Así golpea Neymar a un aficionado tras la derrota del PSG en la final de la Copa de Francia

La estrella del Paris Saint-Germain, Neymar Jr., podría enfrentar nuevos problemas luego de que golpeara a un aficionado durante la ceremonia de entrega de premios tras la final de la Copa de Francia, que el club capitalino perdió ante el Rennes en la tanda de penales, según recoge rt y comparte Paula Dumas para pd.

Como se puede observar en los videos filmados por los espectadores y subidos a la Red, cuando los jugadores del PSG subían hacia el palco del Estadio de Francia de París, Neymar se detuvo para quitarle el teléfono a un aficionado que lo grababa, y posteriormente los dos mantuvieron un intercambio verbal.

Si bien no está claro lo que se dijeron, Neymar reaccionó dirigiendo el puño hacia la cabeza del individuo antes de que sus compañeros de equipo lo detuvieran y lo apartaran.

El sábado la UEFA ya suspendió al astro brasileño por tres partidos en competiciones europeas por haber insultado a los técnicos de videoarbitraje (VAR) después de que su club perdiera el mes pasado ante el Manchester United en el partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones.

Footage surfaces of Neymar appearing to hit a fan following PSG’s cup final defeat. https://t.co/93dcyQbmjz

Anyone actually know what this guy said to Neymar https://t.co/vY1ynyCC0W