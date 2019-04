La foto de Piqué con Shakira de fiesta loca, de la que todos hablan por la cara del futbolista

Las fiestas es lo que tienen. "Ya me he tomado una cervecita", decía Ivan Rakitic en la zina mixta del Camp Nou el pasado sábado, después de que el FC Barcelona se proclamara campeón de Liga por octava vez en once temporadas, según recoge Berta Bartiló en dg y comparte Paula Dumas en pd.

Al parecer, la celebración, que sobre el terreno de juego fue de lo más descafeinada, tuvo continuidad en el vestuario, y ahí los jugadores dieron más rienda suelta a su alegría. Y es que por lo que se vio sobre el césped parecía que lo que hubieran ganado fuera el Trofeo Joan Gamper.

Pero no. Por lo que dijo el croata se presupone que, aunque comedido, si hubo festejo por el título de Liga. No era para menos.



El Barça ya espera al Liverpool

Aunque esta no se alargó mucho, pues el miércoles los jugadores tiene la cita más importante de la temporada frente al Liverpool. El Barça disputa las semifinales de la Liga de Campeones contra el equipo inglés. Y Leo Messi quiere la copa linda en el Camp Nou. Está todo por hacer.

Y claro, ante tanto aburrimiento después de ser campeones, algunos internautas tiraron de hemeroteca para publicar las fotos de algunas otras celebraciones que se han pegado los jugadores del Barça en alguna ocasión.

La fiesta de Shakira con Piqué

Instantáneas que circulan por las redes sociales y en las que se ve a Gerard Piqué y Shakira como pocas veces (o ninguna) se les ha visto.

"¡Ojo a cómo va!", exclaman en la red en referencia a Piqué, al que se ve completamente entregado a la causa de celebrar como Dios manda un título.