¿Sabes por qué Georgina Rodríguez ha desatado la ira de los animalistas?

Seguramente la modelo no esperaba una reacción así. Georgina Rodríguez ha compartido con sus seguidores una imagen en la que aparece posando junto a una tortuga gigante en un famoso zoológico del norte de Italia. La instantánea de la novia de Cristiano Ronaldo ha originado una auténtica guerra en las redes sociales, donde han sido muchos los animalistas que han criticado el posado de la modelo, mientras que otros la defendían, según recoge informalia y comparte Paula Dumas para pd.

"Maravilloso día en el zoológico con mis bebés", escribió Georgina bajo la fotografía, tomada este domingo en Zoom Torino, un famoso zoológico y parque de atracciones situado en Cumiana, muy cerca de Turín. La joven acudió alló junto a su hija, Alana Martina, y la hija de su chico, Eva María.

Tras publicar la instantánea, los animalistas han comenzado a atacar a Georgina, acusándola de utilizar animales para el 'postureo': "¡Deja de apoyar a los zoológicos con animales salvajes! Deja de usar esos animales salvajes enjaulados como accesorios fotográficos para tus fotografías. Eso es horrible", "Eso es tan asqueroso, no porque la tortuga no pueda hablar, sino porque descansas sobre ella para presumir, ¡qué desastre!", eran solo algunos de los comentarios que ha recibido la modelo.

También han criticado la postura de Gio, quien aparece abrazando al animal: "Me pregunto por qué descansa sobre la tortuga como si fuera una mesa", decía un hater. Otro alegaba: "Ella elige esa pose para poder mostrar más de su trasero. Ella demostró una y otra vez que no le importa el bienestar de los animales, escribió un usuario de Instagram.

Pero no todo iban a ser ataques. Algunos de sus fans salieron en defensa de la modelo: "Espera, así que, si una persona te rodea con el brazo, ¿dirás que eres una mesa? Porque, francamente, tal vez ella tenga su brazo sobre la tortuga para mostrar su cariño. ¿Alguna vez has pensado en eso? Pero no me malinterpretes, entiendo el argumento sobre encerrar a los animales en zoológicos, pero maldita sea ... ¿Por qué tienes que asumir que está 'descansando su brazo' sobre la tortuga?", contestaba uno de sus seguidores.

El outfit de Georgina también ha sido objeto de críticas. En especial, sus calcetines: "Muy guapa, pero búscate uno que te asesore como vestirte", "Con todo respeto no me gusta tus zapatos con los calcetines", "¿Cómo combinas ese blazers, con un leggins cortos y unos tenis con medias largas?", le preguntaban.