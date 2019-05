Así es el nuevo cochazo de Cristiano Ronaldo: un inédito Bugatti de USD 12 millones

No es ningún secreto que al futbolusta le gustan mucho los coches de alta gama. El futbolista portugués de la Juventus tiene una maravillosa colección de deportivos. Pero ninguno de sus automóviles de lujo, en los que se habría gastado cerca de USD 7,5 millones, se acerca a la nueva pieza. Según medios europeos, Cristiano habría comprado un exclusivo Bugatti (solo existe un ejemplar) valuado en USD 12 millones, según recoge Infobae y comparte Paula Dumas para pd.

Los periódicos MARCA y Mundo Deportivo, entre otros, revelaron que CR7 podría ser el nuevo propietario del La Voiture Noire (el coche negro), el impactante coche que la prestigiosa firma francesa presentó el mes pasado en el Salón del Automóvil de Ginebra. La compañía ha decidido fabricar solamente uno, y parece que Cristiano Ronaldo no dudó en adjudicárselo.

Este único ejemplar, que tiene 1.500 caballos de fuerza y alcanza los 420 kilómetros por hora, conmemora su 110° aniversario y está inspirado en su icónico SC 45 Atlantic Aéro Coupé, que había sido diseñado por Jean Bugatti, el hijo del fundador de la marca, Ettore Bugatti. De ese modelo se construyeron cuatro unidades entre 1936 y 1938, cada una personalizada por su dueño.

Play

Ahora han reeditado aquel automóvil pero con un diseño muy futurista y con carrocería de lujo, hecha de fibra de carbono. La nueva máquina es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en menos de 2,5 segundos, a 200 km/h en menos de 6,5 segundos y supera los 300 km/h en menos de 14 segundos.

Aunque Bugatti no ha hecho público el nombre del comprador, ha facilitado una pista que coincide con la ex estrella del Real Madrid: se trata de un fanático de la marca que ya posee algún otro de sus modelos. El ganador de cinco Balones de Oro, por ejemplo, tiene un Bugatti Veyron Super Sport y Bugatti Chiron.

No obstante, la cadena Bloomberg informó que el comprador podría ser Ferdinand Piëch, ex presidente del Grupo Volkswagen -al que Bugatti pertenece- y refinado coleccionista. De todas formas, sea el jugador de la Juventus u otra persona el nuevo propietario, no podrá disfrutarlo de inmediato, ya que faltan pulir ciertos detalles y el coche podrá ser entregado a partir del 2021.