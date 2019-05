El mundo del fútbol rinde tributo a esta nueva maravilla de Messi: "De otro planeta"

El delantero argentino Lionel Messi anotó su gol número 600 para el Barcelona en el partido de ida de la semifinal de la Liga de Campeones contra el Liverpool. Con dos goles suyos y uno del uruguayo Luis Suárez, el equipo catalán venció al británico por 3-0 en el Camp Nou, según recoge rt.

El segundo gol de Messi, un impresionante tiro libre, hizo explotar las redes sociales. Los seguidores del astro argentino en todo el mundo quedaron maravillados con la espectacular técnica de su ídolo.

El golazo desato una locura en las gradas del Camp Nou.

Hasta leyendas del fútbol como Gary Lineker y Rio Ferdinand, que observaron el partido desde el palco de prensa festejaron el gesto técnico.

Tal fue la emoción de los internautas que a muchos les faltaron las palabras para describir el fenomenal tiro libre.

Incluso los hinchas británicos admitieron que el gol de Messi fue tan increíble que pareció "de otro planeta".

Y al delantero lo calificaron como "un extraterrestre".

GOAL! Barcelona 3-0 Liverpool. What a free-kick from Messi! #BARLIV #UCL pic.twitter.com/LrVpzkZuUk

Lionel Messi's freekick from the stands.. Massive!! pic.twitter.com/IsrCy48uVQ

Lionel Messi freekick is out of this world #BARLIV pic.twitter.com/dcCtYVAyFJ