(VIDEOS): Seguidores radicales del Liverpool tiran a transeúntes a una fuente en Barcelona antes de la semifinal

Un grupo de hinchas del Liverpool fue grabado empujando a dos hombres a una fuente en Barcelona, en la víspera del partido de ida de la semifinal de la Liga de Campeones, celebrado el 1 de mayo en el estadio Camp Nou. El equipo catalán venció al británico por 3-0 en el Camp Nou, según recoge rt.

En las redes sociales circulan al menos dos videos que muestran el comportamiento inapropiado de los hinchas ingleses en la Plaza Real de la capital catalana. En el primero, se ve cómo un hincha empuja a un hombre, aparentemente de origen asiático, a la fuente. La víctima empapada se enfrentó a los agresivos aficionados, pero estos se burlaron de él, llamándolo "Mister Miyagi", refiriéndose aparentemente al personaje de la película 'Karate Kid'.

En la segunda grabación, el mismo hincha arroja a un lugareño a la fuente mientras se escucha un coro de risas de sus compañeros.

El incidente ha sido ampliamente condenado como "vergonzoso" y "horrible" por los internautas. El Liverpool ha calificado el comportamiento de los aficionados como "totalmente inaceptable" en una declaración emitida el miércoles.

Por su parte, el presidente del club, Peter Moore, instó a los hinchas a que se comporten con "gracia y humildad".

We proudly sing that we’ve conquered all of Europe. But let’s treat this beautiful city with the respect that it deserves, and act in a manner that is befitting of LFC. By all means have a good time, but we are Liverpool, and as such,let’s visit here with grace and humility.