Godín no pudo contener las lágrimas al anunciar que dejaba el Atlético Madrid

Uno de los titulares indiscutibles del equipo. "Para mí no es solo un club. Es una familia. Un forma de vivir. Vine para agradecer. Fueron años de mucho trabajo". Esas fueron las primeras palabras de Diego Godín, que entre lágrimas anunció su alejamiento del Atlético Madrid después de jugar nueve temporadas para la institución, según infobae.

Después de no llegar a un acuerdo de renovación con la dirigencia que encabeza Enrique Cerezo, presidente del club fundado el 26 de abril de 1903, el defensor uruguayo decidió despedirse. "Se acabó el mejor ciclo de mi carrera deportiva", dijo.

Godín comenzó su carrera futbolística en Cerro, de Uruguay. Luego de jugar una temporada para Nacional, uno de los dos clubes más populares del país, fue adquirido por el Villarreal. Allí llegó en la temporada 2007/2008 y, tras tres años, en 2010 aterrizó en la capital española para ser parte de la plantilla del Atlético Madrid.

"Que estén todos los que compartimos el vestuario, eso significa todo. No saben lo que significa. Quiero agradecerles a ustedes, al cuerpo técnico y a todos en el club", mencionó Godín, que además contó con la presencia de su esposa, de sus hijos, y del resto de su familia, que viajó desde Uruguay para presenciar la conferencia de anuncio de su despedida, que se realizó en el Wanda Metropolitano, en el mismo recinto donde el domingo jugará su último partido, como local, frente a Sevilla.

"No llegamos a un acuerdo con el club y eso para mí le puso final a esta etapa. A pesar de eso, me quedé esta temporada porque lo sentí. No me arrepiento de ninguna decisión que tomé. Soy un hincha más de este club", dijo ante la presencia de Diego Simeone, el entrenador del primer equipo, y el resto de sus compañeros del plantel.