La Red destroza a Messi tras fracasar en el objetivo de llevar al Barcelona a la final de la Liga de Campeones

La derrota del F.C. Barcelona en el partido de vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones ante el Liverpool por 4-3 en el global de la eliminatoria ha provocado una nueva ola de discusiones sobre si el mejor futbolista del mundo es Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, según rt.

Messi, el gran señalado por la afición tras la derrota:

Este martes, el Liverpool venció al F.C. Barcelona por 4-0, a pesar de que el partido de ida terminó con una aplastante victoria del equipo español por 3-0.

Por segundo año consecutivo, los favoritos pierden el partido de vuelta a pesar de haber logrado una buena ventaja en la ida. Y aunque Messi marcó un montón de goles en esa temporada los aficionados lo culpan por la derrota.

Otro internauta calificó a Messi de "sobrevalorado", mientras que otro opinó que Cristiano Ronaldo "seguirá siendo el mejor jugador de esta generación" hasta que Messi "pueda demostrar su valía y ganar la Liga de Campeones sin Xavi y [Andrés] Iniesta, o al menos ganar algo con Argentina".

Primera final de 'Champions' sin Messi y Ronaldo en 5 años

Por primera vez desde el 2013, la final de la Liga de Campeones se jugará sin Messi y su principal rival, Cristiano Ronaldo, cuyo equipo, la Juventus, quedó fuera del campeonato tras perder ante el Ajax en cuartos. Sin embargo, CR7 ha ganado la 'Champions' tres veces desde que Messi levantó el trofeo por última vez.

Mientras tanto, algunos internautas subrayaron que Messi no puede ganar los títulos por sí mismo y que el fútbol es un deporte de equipo.

Messi 2012 - Lost to a weak Chelsea

Messi 2013 - BAYERN 7-0

Messi 2014 - Bullied by Atletico

Messi 2016 - Bullied by Atletico AGAIN

Messi 2017 - Disasterclass vs Juve

Messi 2018 - ROMA 3-0

Messi 2019 - LIVERPOOL 4-0



1 CHAMPIONS LEAGUE IN 8 YEARS pic.twitter.com/B5TlB7XQmd