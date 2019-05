David Beckham pierde su carnet de conducir

Grande en campo un peligro en la carretera. Al ex futbolista David Beckham se le ha retirado el permiso de conducir durante seis meses por circular usando su teléfono móvil. Además de quedarse sin carnet temporalmente, el marido de Victoria Beckham, que ha sido juzgado en La corte de magistrados de Bromley, deberá abonar una multa por la infracción que asciende a 870 euros (750 libras) más la obligación de pagar parte de los costes del proceso.., según lavanguardia.

"En lugar de mirar hacia adelante, prestando atención a la carretera, parecía estar mirando su regazo", dijo la juez Catherine Moore. La falta se produjo el pasado mes de noviembre mientras el famoso circulaba con su vehículo por la calle Great Portland Street, en el centro de Londres, y fue fotografiado por un británico ajeno a la justicia.

Esta no es la primera vez que el ex futbolista británico tiene problemas con la justicia por no seguir las normas de circulación, pero en esta ocasión ha reconocido su culpabilidad ante el juez. También el año pasado, el futbolista fue cazado conduciendo su Bentley Bentayga a 95 km/h en una zona en la que estaba permitido hasta los 65 km/h. Entonces, el futbolista no reconoció los hechos, se declaró inocente y su abogado consiguió que no fuera condenado.

El tribunal británico impuso una sanción de seis puntos por esta nueva infracción, que se sumaron a los seis de otra infracción por exceso de velocidad. El carnet de conducir en Reino Unido funciona diferente que en España, mientras aquí los puntos se restan, allí suman.