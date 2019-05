¿Sabías que Pedro Sánchez ahora planea crear un ministerio exclusivamente de Deportes?

Pedro Sánchez, el hombre que fue presidente del gobierno antes de ganar unas elecciones, ahora, una vez ganado, planea crear un ministerio exclusivo de deportes. Si cuenta para este proyecto con la misma suerte que le ha acompañado estos años, seguramente será todo un éxito, o no.

Lo cierto es que en este momento le sobran "pelotas" con los que "jugar".

Pedro Sánchez se ha percatado de que el deporte posee una importancia capital en la sociedad. El ganador de las últimas elecciones generales estudia la posibilidad de crear un ministerio sólo y exclusivamente de Deportes. El encargo de realizar ese análisis se ha encomendado al ex presidente del Consejo Superior de Deportes y actual director de secciones del FC Barcelona, Albert Soler, según recoge Francisco Rabadán en okdiario.

Este directivo, que en su momento fue uno de los pesos pesados del PSC, se apartó de la vida política hace cinco años renunciando a su acta de diputado con el PSOE y fichando por el Barça como director de relaciones institucionales.

Soler estuvo un año al frente del CSD en 2011 y disfruta de los conocimientos necesarios para hacer este estudio e incluso, según comentan fuentes cercanas, haberse ofrecido para ser el ministro de deportes. "Es el mejor comercial de España y no me extrañaría que Pedro, si finalmente crea el ministerio de deportes, se decante por él", añade un alto directivo del deporte español.

El perfil de Soler es muy estratégico para Pedro Sánchez, puesto que además de ser catalán y muy cercano al Barcelona, puede actuar como contenedor de posibles problemas con los independentistas, al tiempo que cuenta con un dilatado reconocimiento internacional.

El jueves pilló por sorpresa a muchos la dimisión del vicepresidente ejecutivo y director general de la Federación Española de Baloncesto (FEB), José Antonio Montero. El ex jugador del Barça había sido fundamental en el funcionamiento de este organismo en los últimos tres años siendo la mano derecha del presidente Jorge Garbajosa. Su dimisión fue "muy sorprendente", aunque se excusó en el desgaste para abandonar el cargo.

Las casualidades no existen en el mundo de la política y menos cuando de dos amigos se trata. Soler y Montero han trabajado codo con codo en varias fases de su carrera destacando la última ocasión en 2011, cuando el segundo actuó como jefe de gabinete del primero. "No se habría ido de aquí sin tener nada atado fuera. No sabemos a donde irá, pero siempre ha estado activo en la dirección deportiva desde que se retiró", puntualizan desde la propia Federación.

Y entre baloncestistas anda el juego. Según ha podido saber OKDIARIO, Pedro Sánchez maneja otro nombre además del de Soler para hacerse cargo del ministerio de deportes. Se trataría de su ídolo, amigo y candidato a la Alcaldía de Madrid, Pepu Hernández. El ex seleccionador de baloncesto podría optar al cargo, ya que se da por hecho que su intentona en la capital de España no va a llegar a buen puerto. Veremos en qué termina este experimento del ministerio de Deportes.