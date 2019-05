Un hombre pasea un ataúd en su coche para 'llorar' el descenso del club donde debutó Cristiano

Un aficionado del C. S. Marítimo paseó un ataúd sobre su coche por las calles de Câmara de Lobos (Madeira, Portugal), burlándose de esa forma del descenso a segunda división del club C. D. Nacional, el equipo donde Cristiano Ronaldo debutó en categorías inferiores, según se aprecia en un video publicado este viernes en las redes sociales, según rt.

En la grabación, de menos de medio minuto de duración, se ve un Mitsubishi con un objeto en forma de ataúd en el que está escrito "Nacional en II", mientras un hombre entona una melodía simulando una marcha fúnebre. Ambos equipos, archienemigos, son de la región autónoma de Madeira.

Con tan solo 28 puntos, el C. D. Nacional ocupa la penúltima plaza de la clasificación, por lo que bajará a segunda división junto con el Chaves y el C. D. Feirense. Por su parte, el C. S. Marítimo ocupa la duodécima posición en la tabla, por lo que se mantiene en la máxima categoría del fútbol portugués.

