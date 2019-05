Estos son los nuevos objetivos de Vinicius

El furbolista vive uno de sus mejores momentos. Vinicius Junior ha sido una de las mejores noticias del curso para el Real Madrid. El joven crack brasileño, a sus 18 años y en su primera experiencia en Europa y en un club de la talla del de Chamartín, ha sorprendido con su gran rendimiento, erigiéndose como el líder ofensivo del equipo en tramos decisivos de la temporada, aunque no se han conseguido títulos. Ahora, ‘Vini' confiesa a los periodistas japoneses en un acto publicitario que volverán "a ganar seguro" después de un año "genial" para él a nivel individual, según defensacentral.

El comienzo de la temporada.

"Para mí fue un año genial. Empecé en el Castilla, pero ya sabía que eso podía pasar y que sería así. Después subí al primer equipo, empecé a jugar y aprendí muchísimo". (Noticia DC: Jovic tiene la gran clave para jugar en el Madrid)

Sin títulos, peor con ambición de cara a la próxima temporada.

"Fue una lástima que no estuviéramos bien en ninguna de las tres competiciones, pero el equipo venía de ganar tres Champions seguidas y esto, desgraciadamente, era algo que podía pasar. Todos esperamos que las cosas salgan mejor la próxima temporada y que el equipo vuelva a ganar. Seguro que volveremos a ganar". "Hay que descansar, pero tengo ganas de que empiece todo otra vez".

El cariño de la afición del Madrid. "Hasta aquí en Japón he notado el cariño de los madridistas. Me alegra que a la afición le haya gustado el trabajo que he hecho, me anima mucho".

