¿Sabes qué hace Sergio Ramos con las garrafas de 20 litros de agua?

El futbolista del Real Madrid Sergio Ramos ha impresionado a sus seguidores al subir a Instagram un vídeo en el que hace pesas con una garrafa de 20 litros de agua, según huffingtonpost.

Junto a las imágenes, Ramos ha escrito en inglés: "Estés donde estés, cueste lo que cueste ... ¡entrena duro!".

El vídeo ha sorprendido a muchos y ha generado reacciones como estas:

"Animalaco🔥".

"Pobrecico, no tendrá dinero para pesas".

"Vamos Rocky, no hay dolor".

"A AquaService le gusta esta publicación...."

"Si está vacía".

"Posturetas! Como te has borrado del final de la temporada, eh!"

"Jajajaja no tendrás dinero para pesas no? Qué pena".

"Vamos capitán".

"Ese bidón tiene que pesar por lo menos 2kg".

"El buen butanero".

"Yo hago lo mismo pero trabajando"

"Crack eres un grande".