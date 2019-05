¿Sabes quién será la persona clave que resolverá el 'Caso Ramos’?

Es la gran pregunta del momento. ¿Se queda o se va? Es el gran dilema que preocupa al madridismo. El nombre de Sergio Ramos ha salido a la palestra y la situación recuerda a lo que desembocó con Cristiano Ronaldo en Turín el pasado verano. Solo un hombre lo puede evitar: Zinedine Zidane, sgeún recoge Aleix Generó en defensacentral

Desde Defensa Central ya les dejamos clara la opinión que tiene Zinedine Zidane con Sergio Ramos. No quiere que se marche, bajo ningún concepto, e intentará hacer la misma estrategia que le funcionó con Raphael Varane para quedárselo en su próximo proyecto. ¿Cómo terminará el culebrón Ramos?

En este medio hemos podido preguntar al club blanco y la respuesta ha sido contundente: "Solo lo puede resolver Zidane". La reunión que terminó con Florentino y el propio capitán acabó mal. Desde el entorno de Sergio deslizaron la opción de marcharse, algo que ocurrió en 2015 y no surtió en efecto. El de Camas también amenazó al club blanco y salió ganando una renovación.

Las tornas han cambiado y la temporada no invita a lujos. El ridículo del Real Madrid en Europa y en España hace que desde el Bernabéu no admitan chantajes. Sergio Ramos es historia del club, pero también lo era Cristiano Ronaldo. Una declaración de intenciones para tratar de cobrar más y sacar mayor ‘tajada' en su salario y desde el club blanco no están dispuestos a admitirlo. El capitán tiene 33 años, edad con la que salió CR7, y la historia podría volver a repetirse... Solo lo puede evitar Zidane bajándole del ‘guindo' y convenciéndole a quedarse en el club blanco sin renovaciones millonarias de por medio.